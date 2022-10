Les finales de l'Esport Réunion se dérouleront à la CitéGeek début décembre

L'association Geekali compte à nouveau faire plaisir aux très nombreux fans de la pop culture à La Réunion. La CitéGeek s'installera à la Cité des Arts les 3 et 4 décembre prochain. Des concerts mais aussi un concours de dance cover KPOP sont prévus.Le CitéGeek sera aussi le décor du point culminant de la première saison professionnalisante de l'Esport Réunion . Les finales de FIFA 22, League of Legends, Rocket League et Valorant auront lieu à la Cité des Arts. Les deux équipes qualifiées s'affronteront devant le public durant ce premier week-end de décembre.La Welcome Season est encore en cours sur le Twitch de la LER avec les matchs de Rocket League et Valorant qui s'enchaînent depuis ce week-end. Le premier qualifié sur chaque jeu sera connu mi-novembre. Il y aura ensuite des play-offs pour déterminer le challenger que le rejoindra en finale. La Welcome Season est déjà terminée pour FIFA 22 . La finale opposera TBK Esport et Biju E-Sport. Sur League of Legends, Exhaust Esport attend de connaître son adversaire au terme des play-offs entre Estya Esport et Get Out Esport.Plus de détails sur les animations et l'organisation de la CitéGeek devraient être dévoilés dans les prochaines semaines.