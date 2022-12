La grande Une Les films les plus regardés sur Netflix à La Réunion en 2022

Les plateformes de streaming gagnent en popularité à La Réunion. Mais Netflix est la seule qui publie chaque semaine un Top 10 des films visionnés. Zinfos974 a compilé les données pour créer le classement régional des longs-métrages préférés des Réunionnais sur le site. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 08:11

Les services de streaming comme Disney+ (récemment devenu leader mondial), Amazon Prime Video ou encore OCS font fureur à La Réunion au même titre que Netflix.



Si Amazon Prime Video a mis en place un Top 10 régional dans le courant de l’année, l’historique de celui-ci n’est pas consultable. Netflix est la seule plateforme à avoir créé un site Internet dédié à ce classement : Vous allez donc découvrir les films et les séries qui y sont les plus visionnés à La Réunion en 2022.



Un classement préparé par Zinfos974



Netflix restreint cependant les informations fournies au public afin de ne pas tout dévoiler de ses performances à ses concurrents. Le Top 10 publié ne permet donc pas de connaître combien de minutes d’une émission ou d’un film ont été regardées ou combien de visionnages ont été recensés.



Les 10 films ou séries les plus vus sur 7 jours et le nombre de semaines qu’ils passent dans ce top sont les deux seuls indicateurs connus. Ces informations étant limitées, Zinfos974 a compilé toutes les données de l’année 2022 pour créer un classement par points afin de prendre en compte à la fois le niveau de popularité d’un contenu à sa sortie mais aussi sa longévité.



Ce premier article ne se concentrera que sur le classement cinématographique.



Films : Une durée de vie limitée



Les long-métrages les plus populaires ne restent environ qu’un mois dans le Top 10 de Netflix, contrairement aux séries les plus regardées qui y restent généralement trois fois plus longtemps.



Les films les plus aimés des Réunionnais sont restés cinq semaines au maximum dans le classement et aucun ne s’est retrouvé à la première place pendant plus de deux semaines.



Films : Le classement décrypté



Le long-métrage au sommet du classement est “Le monstre des mers”, un dessin animé produit par Netflix qui raconte l’histoire d’un chasseur héroïque qui embarque pour un voyage épique accompagné d’une enfant.



Le classement est ensuite composé de plusieurs films portés par des acteurs qui enchaînent les grands succès comme Ryan Reynolds dans “Adam à travers le temps” ou Kevin Hart dans “The Man from Toronto” ou encore Omar Sy dans “Loin du périph”.



D’anciens films ajoutés cette année au catalogue Netflix font d’importantes percées comme “Baywatch : Alerte à Malibu” qui rassemble Dwayne “The Rock” Johnson, Zac Efron et Alexandra Daddario ou encore “Venom”.



Succès peut-être inattendu pour le dernier film de Tyler Perry, “Madea : Retour en fanfare”, qui se classe à la 7ème place sans jamais avoir été leader. Mais le film qui allie humour et religion a tenu en haleine le public réunionnais pendant cinq semaines.



Les Réunionnais insensibles aux opérations séduction ?



Il est cependant à noter que les internautes de l’île n’ont pas été conquis par les films collégiaux de Netflix qui rassemblent acteurs et actrices en vogue (souvent révélés par des séries diffusées sur la plateforme) comme “L’Ecole du bien et du mal” avec Kerry Washington (“Scandal”) et Charlize Theron (“Monster”, “Fast and Furious 8”).



“Si tu me venges…” a aussi connu un très court succès avec trois semaines dans le Top 10 dont une seule à la première place. On y retrouvait pourtant devant la caméra Camila Mendes (“Riverdale”), Maya Hawke (“Stranger Things”), Sophie Turner (“Game of Thrones""), et Alisha Boe (“10 Reasons Why”), notamment.



Pourtant, l’année dernière, “Red Notice” avec Ryan Reynolds, Dwayne “The Rock” Johnson et Gal Gadot avait cartonné partout dans le monde et à La Réunion aussi. Alors pourquoi les deux films à grand budget sortis en 2022 n’ont-ils pas séduit ?



Tina Fey, productrice de “Lolita malgré moi”, déplorait en 2017 que le public ne se déplaçait pas pour aller voir un film qui met en scène des personnages principaux féminins. Cinq ans plus tard, il semblerait que les streamers boudent ce même type de longs-métrages, même assis sur leur canapé.



