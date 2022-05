Les filles de la Saint-Pauloise représenteront le foot réunionnais au Festival U13 à Capbreton

Les filles de l'équipe des moins de 13 ans de la Saint-Pauloise sont qualifiées pour le Festival Foot U13 Pitch qui aura lieu à Capbreton, en région Nouvelle-Aquitaine, les 4 et 5 juins.



Une qualification qui s’inscrit dans le déjà très beau palmarès des U13 qui avaient remporté la finale de la Danone nations cup 2021 et le Festival Pitch en 2018 et 2019.



Malheureusement, la compétition avait été annulée les deux années suivantes, la faute au Covid.



Chez les garçons, ce sont les U13 de la Saint-Pierroise qui représenteront les couleurs de La Réunion.