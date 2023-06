Communiqué Les filières d’élevages réunionnaises et guadeloupéennes signent une convention de partenariat

L'élevage péi participe au développement de la filière aux Antilles. L'ARIBEV et l’IGUAVIE, son équivalent guadeloupéen, ont signé une convention afin de favoriser les discussions sur la structuration des exploitations. Par La rédaction - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 11:33

Le communiqué :



A La Réunion, les filières porc, bœuf, lait, volaille et lapin sont organisées depuis plus de 45 ans au sein des interprofessions ARIBEV et ARIV, qui rassemblent le provendier, les coopératives d’éleveurs, les outils industriels, les distributeurs, les importateurs, les collectivités, avec le soutien de l’Etat.



Le modèle de développement de l’élevage réunionnais interprofessionnel, fondé sur la structuration des filières de production, s’appuie sur l’installation d’exploitations de taille familiales situées notamment dans les hauts de l’île. Les éleveurs bénéficient d’une visibilité et d’un équilibre économique grâce à une production adaptée aux attentes du marché local. En 2022, les filières animales réunionnaises comptent près de 800 éleveurs et représentent 2 300 emplois directs (éleveurs, coopératives et outils industriels). Les filières animales réunionnaises assurent la production, la transformation et la commercialisation de la viande auprès de la grande distribution, des bouchers-charcutiers, des cafés-hôtels-restaurants et des collectivités de l’île.



Signature d’une convention de partenariat entre l’IGUAVIE et l’ARIBEV



En partenariat avec les Chambres d’Agriculture de La Réunion et de la Guadeloupe, sources d’expertise et d’expériences au regard du réseau consulaire qu’elles constituent, les filières d’élevages réunionnaises et guadeloupéennes s’associent pour accompagner le développement de la structuration des filières animales de Guadeloupe.



L’interprofession IGUAVIE, a sollicité l’accompagnement de l’interprofession ARIBEV structurée depuis 1975, qui réunit l’ensemble des acteurs de chacune des filières d’élevage : les producteurs, le provendier, les transformateurs, les importateurs, les distributeurs, avec le soutien de l’Etat. Grâce à cette structuration efficiente, l’ARIBEV-ARIV représente 90% de la production locale totale sur le territoire réunionnais. Les filières animales locales, au modèle interprofessionnel unique en France, considéré comme véritable instance de concertation entre les maillons, accompagneront selon les besoins, l’IGUAVIE dans l’amélioration de leur structuration.



L’IGUAVIE, en période charnière de développement des filières d’élevage, veille à une structuration solide de la production guadeloupéenne pour assurer une meilleure souveraineté alimentaire en Guadeloupe. Les enjeux de cette structuration concernent :

- La mutualisation des moyens et des outils

- La professionnalisation des individus et des métiers

- Le regroupement de la mise en marché des produits locaux



La convention de partenariat entre l’ARIBEV et l’IGUAVIE formalise les mises en relation entre les interprofessions, afin de favoriser les discussions autour des problématiques propres à la structuration et l’organisation des filières animales.



La signature de cette convention de partenariat, qui marque l’accompagnement des filières animales Réunionnaises dans la structuration des filières animales Guadeloupéennes, a eu lieu le 16 juin 2023 à Saint-Denis.



Ainsi, les différentes rencontres entre professionnels ont permis d’appréhender les mécanismes de fonctionnement des maillons et des coopératives, socle du modèle interprofessionnel réunionnais depuis sa création en 1975. Le mot du Président de l’ARIBEV, Henri LEBON :

« C’est une occasion de faire découvrir à nos collègues ultramarins nos spécificités réunionnaises, tout en partageant avec eux nos contraintes de production et de marché auxquelles les filières de production locales domiennes doivent faire face quotidiennement. » A La Réunion, les filières porc, bœuf, lait, volaille et lapin sont organisées depuis plus de 45 ans au sein des interprofessions ARIBEV et ARIV, qui rassemblent le provendier, les coopératives d’éleveurs, les outils industriels, les distributeurs, les importateurs, les collectivités, avec le soutien de l’Etat.Le modèle de développement de l’élevage réunionnais interprofessionnel, fondé sur la structuration des filières de production, s’appuie sur l’installation d’exploitations de taille familiales situées notamment dans les hauts de l’île. Les éleveurs bénéficient d’une visibilité et d’un équilibre économique grâce à une production adaptée aux attentes du marché local. En 2022, les filières animales réunionnaises comptent près de 800 éleveurs et représentent 2 300 emplois directs (éleveurs, coopératives et outils industriels). Les filières animales réunionnaises assurent la production, la transformation et la commercialisation de la viande auprès de la grande distribution, des bouchers-charcutiers, des cafés-hôtels-restaurants et des collectivités de l’île.En partenariat avec les Chambres d’Agriculture de La Réunion et de la Guadeloupe, sources d’expertise et d’expériences au regard du réseau consulaire qu’elles constituent, les filières d’élevages réunionnaises et guadeloupéennes s’associent pour accompagner le développement de la structuration des filières animales de Guadeloupe.L’interprofession IGUAVIE, a sollicité l’accompagnement de l’interprofession ARIBEV structurée depuis 1975, qui réunit l’ensemble des acteurs de chacune des filières d’élevage : les producteurs, le provendier, les transformateurs, les importateurs, les distributeurs, avec le soutien de l’Etat. Grâce à cette structuration efficiente, l’ARIBEV-ARIV représente 90% de la production locale totale sur le territoire réunionnais. Les filières animales locales, au modèle interprofessionnel unique en France, considéré comme véritable instance de concertation entre les maillons, accompagneront selon les besoins, l’IGUAVIE dans l’amélioration de leur structuration.L’IGUAVIE, en période charnière de développement des filières d’élevage, veille à une structuration solide de la production guadeloupéenne pour assurer une meilleure souveraineté alimentaire en Guadeloupe. Les enjeux de cette structuration concernent :- La mutualisation des moyens et des outils- La professionnalisation des individus et des métiers- Le regroupement de la mise en marché des produits locauxLa convention de partenariat entre l’ARIBEV et l’IGUAVIE formalise les mises en relation entre les interprofessions, afin de favoriser les discussions autour des problématiques propres à la structuration et l’organisation des filières animales.La signature de cette convention de partenariat, qui marque l’accompagnement des filières animales Réunionnaises dans la structuration des filières animales Guadeloupéennes, a eu lieu le 16 juin 2023 à Saint-Denis.Ainsi, les différentes rencontres entre professionnels ont permis d’appréhender les mécanismes de fonctionnement des maillons et des coopératives, socle du modèle interprofessionnel réunionnais depuis sa création en 1975.