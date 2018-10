Les feux tricolores régulés sur la Chaussée royale

La mairie de Saint-Paul poursuit ses efforts en matière d’optimisation des temps de feux tricolores. Avec tous les carrefours du secteur de la Chaussée royale remis en état d’ici le 15 novembre 2018.



La ville vient d’écrire à la sous-préfecture de Saint-Paul afin de préciser le fonctionnement des feux. La commune missionnait son prestataire, l’entreprise BAGALEC, pour éviter les risques de conflit et d’accident sur cet axe très fréquenté en terme de trafic routier.

Des remises en état au niveau des carrefours vont se dérouler dans les rues des Salins, Mangalon (travaux en cours sur ce secteur) et Suffren.



Des priorités étaient déjà satisfaites. Dans les rues de Paris, du Général-de-Gaulle et sur la route Départementale 5 (RD5).

La RD6 constitue un cas particulier car aucun algorithme ne permet d’optimiser le trafic sur ce carrefour. La circulation y fonctionne quasiment comme sur un giratoire. Dans ce cas-là, le carrefour fonctionne mieux quand les feux sont éteints. Une réflexion est engagée avec la Région Réunion pour régulariser cette situation.



Pour rappel, la ville intervient en tant que gestionnaire d’un équipement régional réceptionné en 2015. Cela nécessitait de nombreux ajustements. Cet équipement montre encore clairement ses limites en situation de trafic saturé comme c’est le cas aux heures de pointe.



La circulation ne pouvant pas s’écouler sur le réseau national (le tronçon le plus saturé de l’île), la congestion gagne les rampes de Saint Paul, le front de mer et la Chaussée royale.



Dans ce contexte, les aménagements de la Chaussée royale ne suffisent pas et toute tentative de régulation vient aggraver le phénomène de congestion. D’où la remise en état de tous les carrefours et l’optimisation des temps de feux lancées par la mairie saint-pauloise.



Initialement, les feux étaient équipés d’une télégestion permettant de visualiser le bon fonctionnement de tous les carrefours. Cependant à la suite de la modification du tracé pour inclure le mode du Transport en commun en site propre, cette télégestion devait faire l’objet d’une adaptation en fonction des éléments rajoutés sur les voies de circulation.



La Région était sollicitée pour effectuer cette adaptation et rétablir cet outil important dans la gestion du trafic.



Voici un rappel du code de la Route sur le fonctionnement des feux avec l’article R411-25: « Les indications des feux de signalisation prévalent sur la signalisation routière verticale de type AB ».



Les panneaux de priorité n’ont d’utilité que lorsque les feux sont éteints ou orange clignotant. Lorsque les feux sont éteints c’est donc la signalisation verticale qui s’impose.