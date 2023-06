Rubrique sponsorisée Les fêtes de juillet reviennent du 6 au 16 à Saint-Paul

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, se prépare à accueillir les Fêtes de Juillet du 6 au 16 juillet, tant au centre-ville qu’au Parc Expobat ! Au programme : la grande braderie, le jeu du “juste prix”, une tombola, des soirées à thème chaque soir au Parc Expobat, des manèges pour petits et grands, un bal pour les séniors, le feu d’artifice du 14 juillet sur la place du Débarcadère. Alon bat un karé Saint-Paul au mois de juillet ! Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 09:27

Notre commune retrouve sa place majeure sur la scène culturelle. Les Fêtes de Juillet, qui fêteront leurs 60 ans l’année prochaine, retrouvent une importance particulière. Elles sont également un véritable symbole de l’identité de Saint-Paul.

Cette fête emblématique va rayonner. La traditionnelle braderie se tiendra du 6 au 16 juillet en centre-ville. Au programme : village artisanal, animations de rue, bal des séniors et feu d’artifice tiré le 14 juillet. Le Parc Expobat sera également animé du 6 au 16 juillet, avec des spectacles artistiques et une fête foraine qui s’y dérouleront.

Bientôt le programme complet !