Les fêtes de fin d’année arrivent … et si nous faisions des heureux : 1ère édition du Trokafèt !

On vous propose une solution qui fera plaisir à de nombreuses familles et aussi à notre environnement : participez à notre 1re édition du Trokafèt

Comme chaque fin d'année, c'est le moment de faire le tri dans les jouets des enfants. Et il arrive souvent que l'on se retrouve avec des jouets encore en bon état mais qui n'intéressent plus nos enfants… et que l'on ne sache pas quoi en faire !

Le principe du Trokafèt : Pourquoi jeter alors que l’on peut donner, troquer, réutiliser, …?



Faites le tri parmi vos jouets/jeux qui ne vous servent plus et apportez ceux en bon état dans l’un des 4



L'agent sur site vous orientera vers l'espace dédié pour y déposer vos jouets/jeux.

Ils feront le bonheur d’autres marmailles …

Ensemble, donnons une seconde vie à vos jouets !





À noter : Les

Consultez la listes des objets acceptés en Trokali sur notre site www.tco.re

L'opération Trokafèt vous est proposée du 18 décembre 2020 au 10 janvier 2021.

À noter : Les Trokali continuent de fonctionner comme d'habitude et vous pouvez toujours apporter vos vêtements et autres objets en bon état.

Consultez la listes des objets acceptés en Trokali sur notre site www.tco.re

À très vite en Trokali … 😉



