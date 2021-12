Bien être Les fêtes arrivent : it’s time to détox !

Le mois de décembre pointe le bout de son nez. C’est le bon moment pour détoxifier son organisme de toutes les impuretés emmagasinées en 2021 !

Par Chrisy - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 11:28





On dit bien souvent qu’il faut prévoir un moment pour drainer son corps après cette période pour lui permettre de se remettre de nos excès. Mais il faut aussi préparer son foie à supporter les écarts des fêtes.



Une détoxification de notre système digestif nous évitera des brûlures d’estomac, des ballonnements, des nausées ou même encore des douleurs abdominales.





Comment faire ?



1) La première des choses est de bien s’hydrater. Il faut boire minimum 1,5L par jour (soit 8 grands verres d'eau à répartir du réveil au coucher) pour aider le processus de détoxification et mieux absorber les nutriments présents dans l'alimentation. Evitez l’eau gazeuse car souvent riche en sel. 2) Ensuite il faut réguler son alimentation. On va venir limiter le sucre, l’alcool, le pain, mais on ne les élimine pas complètement pour éviter de les stocker pendant les fêtes. Le tout est de pouvoir mettre son organisme "au repos". On va privilégier une alimentation "détoxifiante" à base de fruits et de légumes de saison. En cette période, à La Réunion, nous allons pleinement profiter des : chouchous, carottes, courgettes, tomates mais aussi des ananas, pastèques, pèches…



3) Incluons un peu d’activité physique dans notre routine : un peu de marche… Faire du sport agit sur la combustion des graisses, le stockage des toxines.

Pour vous aider, pas de produit miracle, il faut un minimum revoir son alimentation comme nous l’avons vu.



Néanmoins, certains compléments alimentaires issus de plantes peuvent vous donner un coup de pouce. Par exemple, la chlorophylline est un antioxydant précieux qui va purifier l’organisme tout en le protégeant contre les infections.



