Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les festivités du Dipavali démarrent à Saint-Paul En cette fin d’année 2022, la Ville de Saint-Paul est au rendez-vous des célébrations du Dipavali. Afin de proposer au grand public un programme riche en découvertes, initiations et divertissements, les services de la mairie et les associations travaillent de concert afin que le Dipavali garde sa place de manifestation culturelle incontournable dans le calendrier évènementiel de la Ville.





Points d’orgue des festivités, le village du Dipavali au Boudrome du Front de mer, vous permettra de profiter d’un voyage à destinations de l’Art oriental indien avec des performances de danses et musiques des associations saint-pauloises et des artistes : Koilou ancestral, Salangai Lights, Maha Latchimy… et beaucoup d’autres artistes.



À n'en pas douter, le Dipavali 2022 à Saint-Paul se met aux couleurs de l'Inde et nous vous invitons à retrouver les déclinaisons de la Fête de la Lumière le samedi 12 novembre au Boulodrome du Front de mer. Vien bat' un karé ! Les animations du Dipavali, demeurent incontournables dans le calendrier culturel de la Ville de Saint-Paul. Elles contribuent, en effet, à ces temps d'échanges et de rencontres. Conférence débat, ateliers de peinture sur verre, initiation à la danse, hénné, exposition, yoga… Telles sont les nombreuses animations proposées dans le cadre du Dipavali à Saint-Paul cette année.





