A la Une .. Les festivités du 20 décembre ville par ville Jour férié en commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 20 décembre est célébré dans la plupart des communes de l'île. A l’occasion de cette fête de la liberté également nommée "fêt Kaf", roulèr, kayamb, bobre sont de sortie aux cotés d’autres instruments de musique auxquels s’ajoutent expositions, danses ou encore ateliers.



Découvrez le programme des festivités ville par ville :

Saint-Denis



Cette année, le thème retenu est: "Les Sociétés Marronnes, les royaumes intérieurs".



10h00: Hommage aux ancêtres

Stèle Géréon et Jasmin

Barachois-Pointe des Jardins



17h00: Grand Défilé

Rue de Paris



20h00: Nuit de la Liberté

Barachois

Lindigo et ses invités; Lo Kèr Lékol



Saint-André



16h30 – 17h30: Temps de commémoration

Jardin de la mémoire (parc Lacaussade)

Discours des officiels

Prestation des enfants des mercredis jeunesse reprenant des chants du répertoire de Firmin Viry

moringue



17h45 – 18h00: Le grand défilé

Défilé avec les associations, les enfants des mercredis jeunesse accompagnés des percussions et du public.

Départ du Jardin de la mémoire (parc Lacaussade), rue Victor Hugo, avenue de la République, arrivée place de la mairie.



18h30: Kabar place de la mairie

Ker fièr maloya, Zen maloya, Lovanahé, Fonkèr malagasy, Mielo, Cimendef, Firmin Viry.



Saint-Paul



10h00-14h00 au débarcadère

Percussion, moringue, kours goni, exposition en goni, degustation riz chofé, gâteaux et jus lontan



10h à 22h30: Maloya dan somin



14h30 Déambulation

Fanfare-Souk Denis

Percussion moringue -Tribal perku-comodo



Festifood



Espace culturel Sudel Fuma

Exposition : "Marronnages. Refuser l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIe siècle"



Médiathèque du front de mer

Ateliers d’écritures

