Les festivités du 20 Désamb 2022 à Saint-Pierre

Communiqué de la ville de Saint-Pierre :



La Ville de Saint-Pierre présente le 20 désamb 2022 à Grands-Bois sur le terrain Paddock, "Le mardi 20 décembre à partir de 10h vyin pass in bon zourné ék nou !"



Au programme :

- Risofé, divers ateliers (peinture, maloya, danse...), des jeux, des expositions, des contes, des dégustations de mets créoles, bibliobus...



- Concerts avec : Woba-Kélé, Kalay N'Ko, Métiss des iles, Mamass'Bn Mokap, Coulèr Péi, Héritaz Maloya, Mangalor, Youss, Dany'M, Bradoomar, Yabenabi Souldiers, Forêt Vert, Simaronn', ambiance malgache...



- A 19h sur le podium du Belvédère : Race Bandey Maloya, Gadiembé Maloya et en exclusivité le groupe Groove Lélé qui remonte sur scène à Grands-Bois.



Informations complémentaires :



- L'association Kouler Maloya LRK présente une exposition réalisée par la maison du maloya "LO RWA KAF, RWA MALOYA"

Dans la salle Multi activités (Esplanade de l'ancienne usine de Grands-Bois)



- Concert à 13h30 dans le CHU de Saint-Pierre avec Ambiance la Kour, Métiss Local et Dalonèr

Concert au Centre Pénitentiaire de Saint-pierre à 14h30 avec Amical Sud





- Conférence gratuite Lundi 19 décembre à 18h dans le Kerveguen "Les Femmes et le Maloya"

Par Arno Bazin, collecteur de Patrimoine passionné et spécialiste des musiques de l'océan Indien