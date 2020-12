Les festivités de fin d’année s’invitent au coeur du centre-ville de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-Bains

Portées par l’ACCV (Association Commerçants Coeur de Ville de Saint-Paul), l’APBVSG (Association des Professionnels du Bassin de Vie de Saint-Gilles) et la Ville de Saint-Paul, des animations rythmeront cette fin d’année au centre-ville de Saint-Paul et à Saint-Gilles-les-Bains. Rencontre avec le Père-Noël, balade en calèche, nocturne des commerçants, échassiers, jongleurs et magasins en journée continue, village artisanal…



Un beau programme ! On vous invite à venir vivre la féérie de Noël ! Profitez de ces derniers jours pour réaliser de bonnes affaires et dénicher les cadeaux de vos rêves tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. Tansion pangar protèz à zot !