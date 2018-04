Les femmes des marins pêcheurs montent au créneau pour défendre leurs maris

Les femmes des marins pêcheurs lancent un appel à l'aide et demandent une valorisation de la qualité des poissons de leurs maris.



Elles mettent en avant les difficultés de ces derniers, comme les conditions météorologiques, les charges sociales, le montant des traites du bateau, des appâts ou encore du poisson. Après ces frais, il ne reste pas assez d'argent aux marins pêcheurs pour se verser un salaire. Ce qui a des conséquences sur le quotidien de ces familles de marins pêcheurs, pour qui les dettes s'accumulent.



La sonnette a déjà été tirée mais aucune mesure n'a été prise. C'est pourquoi le Collectif des Femmes de Pêcheurs de La Réunion a tenu à se rassembler ce samedi après-midi au Port. Elles exigent des solutions pour que l'activité de leurs maris soit plus pérenne. Elle souhaitent que la filière soit structurée de manière équitable autour de tous les segments de la pêche réunionnaise et demandent ainsi à ce que ce soit l'OPPAR (organisation des producteurs, portée par le Comité des Pêches) qui en soit chargé.



Les marins pêcheurs ont eux-mêmes monté des dossiers, pour lesquels ils attendent des réponses. Ils demandent aux pouvoirs publics une réévaluation du montant des charges et une garantie d'un système de couverture plus efficace.