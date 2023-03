Les femmes à l’honneur !

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Initiatives Kartiés organisait une manifestation dédiée. Les habitants ont pu découvrir des témoignages de femmes engagées dans la vie de la cité.



En prenant la parole, elles repoussent les clichés et décrivent leur quotidien complexe, leur combat contre le sexisme au travail et dans la société en général, leurs ambitions, leur métier et la difficulté d’évoluer dans une carrière. Enfin, leur vie en tant que femme et mère. Des témoignages poignants de femmes fortes, qui, par leur histoire, avaient toutes quelque chose à nous apprendre…



Le Maire Bruno Domen, ainsi que Suzelle Barbin, élue aux droits des femmes, Élie Léar, Nicolette Zitte, David René et Marie-Claude Anamalé étaient présents pour saluer cette belle initiative et partager ce moment convivial !



Initiatives Kartiés, qui a son local Place du Foirail à Piton Saint Leu, propose divers ateliers (danse, création d’objets à partir de récupération, etc). Vous pouvez les contacter au 06.92.60.66.24