Les familles du dispositif du Programme de Réussite Éducative fêtent Noë

Dans le cadre de la fin d’année, le Programme de Réussite Éducative (PRE) organisait pour les familles étant dans le dispositif un spectacle de fin d’année. Le Programme de Réussite Educative intervient dans les Quartiers Prioritaires de la Ville de Plateau Caillou, de Fleurimont, de Grande Fontaine et périphérie du centre-ville. Cette fête s’est déroulée ce mercredi 21 décembre à 13h30 à la salle polyvalente de Plateau Caillou. Le moment de réunir l’ensemble des familles du Programme de Réussite Éducative pour clôturer l’année 2022 dans une bonne ambiance et en toute convivialité. Au programme : spectacle proposé par la compagnie des Quatre Mondes, distribution des cadeaux, collations…. en présence de Denise DELAVANNE, Déléguée à la Politique de la Ville, à l’insertion par l’économie et au développement de l’Économie Sociale et Solidaire.