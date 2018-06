Les familles des victimes d'attaques de requins interpellent le secrétaire d'Etat

Sébastien Lecornu, Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire, et envoyé spécial de Nicolas Hulot, termine sa visite de trois jours à La Réunion ce soir. Une visite essentiellement consacrée aux énergies renouvelables et à l'autonomie énergétique, qui s'achève par une rencontre avec les militants LREM de Saint-Denis cet après-midi.



Mais de rencontre avec les familles de victimes des requins, point, malgré la sollicitation d'une rencontre adressée à la préfecture. Exaspérées par l'inaction de l'Etat, dont elles estiment que la réponse à la crise n'est que mépris, les associations de victimes ont adressé une lettre ouverte au Secrétaire d'Etat. Elles appellent de nouveau à une réaction du pouvoir central quant à la crise requin, afin de permettre enfin aux Réunionnais d'accéder à l'océan.



L'interdiction d'accès à l'océan perdure depuis 5 ans, une situation que les associations estiment intenable pour une île. Outre l'atroce constat des nombreuses pertes humaines, les associations rappellent à Sébastien Lecornu l'impact de la crise requins sur l'économie insulaire.



Extrait : "Notre île a suffisamment de difficultés économiques et sociales, elle n’a vraiment pas besoin d’une crise requin en plus. Nous ne demandons rien de plus que l’égalité avec l’ensemble des autres régions littorales métropolitaines, qui elles connaissent un essor économique majeur grâce au développement des activités nautiques. Ne laissez pas cette situation qui perdure prendre l’allure d’un mépris de la France envers notre territoire, envers notre dignité. Ne nous privez plus de l’accès libre et serein à notre environnement."



La lettre ouverte (ci-dessous) est signée : Association Océan Prévention Réunion (OPR), Association Elio Canestri, Association Protégeons Nos Enfants (PNE), Association Vérité et Responsabilités sur les attaques de Requins (VRR) Association Sécurisation Prevention Ocean Tansalé (SPOT), Association Planète Bleue Saint-Benoît (PBSB), Association Sports Industries Réunion (ASIR), Collectif Citoyen Handicap, Collectif des familles et proches des victimes de la crise requin, Collectif Humanisme Océan Indien (CHOI).