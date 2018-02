A la Une . Les experts-comptables et notaires de La Réunion au chevet de l'optimisation fiscale La chambre des notaires de La Réunion et le conseil régional des experts-comptables organisait ce mercredi après-midi à la cité des arts une conférence sur la loi de Finances 2018 et ses effets concrets sur la fiscalité des entreprises et des particuliers.

La loi de Finances 2018 a été définitivement adoptée par le parlement le 21 décembre dernier, au terme de trois mois de débats houleux. Le projet de loi de finances a été très critiqué par la gauche qui estimait notamment qu'une de ses mesures-phare, à savoir la suppression de l'ISF, était un cadeau fait aux plus riches. Le projet de loi de finances a fait l'objet de nombreux amendements, balayés par la large majorité LREM, qui a voté systématiquement contre.



La chambre des notaires et le conseil régional des experts-comptables de La Réunion donnaient une conférence mercredi après-midi, un décryptage de la loi de Finances 2018, à laquelle s'est inscrit un public de chefs d'entreprises et de particuliers. Au programme de cette conférence, l'explication de texte des mesures impactant la feuille d'impôts des contribuables, particuliers ou entreprises.



Interrogés, Me Pascal Gillot, notaire à Saint-Pierre et Rémy Amato, président de l'ordre des experts-comptables de La Réunion, paraissent assez satisfaits de cette loi de Finances, et soucieux d'en expliciter les avantages à leurs clients.



Les grands perdants seront les retraités



Concernant l'ISF, ils estiment que cette mesure touche une frange marginale de la population (elle coûtera 3 milliards d'euros à l'Etat selon l'OFCE), et qu'en comparaison, le maintien du prêt à taux zéro constitue une dépense importante pour l'État. Par ailleurs, ils affirment que cette loi de Finances 2018 bénéficiera surtout aux citoyens ayant de faibles revenus, précisant tout de même que les grands perdants seront les retraités, de par l'augmentation de la CSG.



Les experts en fiscalité qui s'exprimaient ont détaillé les effets de la "flat tax". Celle-ci constitue une baisse d'impôts sur les plus-values mobilières (dividendes et cessions de titres), dont le taux d'imposition sera désormais plafonné à 30%. Les contribuables les moins fortunés pourront en 2018 choisir de rester au barème de l'impôt sur le revenu s’il leur est plus avantageux.



Cette "flat tax" constitue en revanche une augmentation de la fiscalité sur les PEL et assurances vies, épargne favorite des classes moyennes. Selon le rapport Oxfam, cette flat tax coûtera 1,3 milliards d'euros à l'Etat.



Me Gillot et M. Amato se disent "vigilants" quant à la suite donnée à la suppression de la taxe d'habitation, dont ils craignent qu'elle ne soit remplacée par un nouvel impôt, que le gouvernement annonce désormais évasivement comme un "impôt plus juste".



Une autre mesure-phare de cette loi de finances interpelle les deux experts, le prélèvement à la source, qui, disent-ils, risque de créer des tensions au sein des entreprises, les employés à salaire égal pouvant désormais avoir un net à payer très différent selon leur situation familiale. B.A





