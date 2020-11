"Les excuses de certains élus"

Vous ne parler plus de Saint LEU, depuis que le Roi Bruno Domen est élu à tous les postes, ce silence est suspect

Bruno Domen aime les titres les poste, président de la mission intercommunale de l’Ouest, Président des CCAS de la Réunion, vice Président du TCO. BRUNO DOMEN est devenu le nouveau président de l'UDCCAS (L'Union Départemantale des CCAS de La Réunion).



L'UDCCAS Réunion fédère les 24 Centres communaux de l’île (CCAS) dont le but est d'orienter,recevoir et conseiller le public sur les démarches à effectuer dans le domaine social. "Les chantiers ne manquent pas. En un mot il s’agit de réinventer une nouvelle pratique sociale."



Il nous mettait la pression, ont était obligé de voter Oui les élus de ST LEU ce n’est pas bien de mettre toute la faute sur

Thierry Robert, certains de vous et Bruno Domen était dans le conseil municipal, quand vous avez compris que des projets n’était pas réalisable, la commune n’avait pas les fond nécessaire allait se trouver en déficit il ne fallait pas voter, La piscine , les Médiathèque, certains gros chantier, vous êtes responsable, et vous faites payer vos erreurs aux plus pauvres, oui vous avez créé plus de misère plus de pauvreté, pour avoir une place, des élus alimentaires sans conscience sans moral vous avez ruiné ST LEU.



