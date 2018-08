Les "événements festifs" désormais interdits au restaurant La Bobine

Nouveau coup dur pour le restau La Bobine. La mairie de Saint-Paul a publié ce jeudi un arrêté municipal interdisant l'organisation d'événements festifs "hebdomadaires et nocturnes" dans l'enceinte du restaurant saint-gillois. La municipalité fait valoir le risque de "trouble à l'ordre public".



L'arrêté met en avant "les événements antérieurs (dommages aux personnes et aux biens) et le climat social actuel peu propice à la tenue de manifestations festives sur le domaine public maritime et plus particulièrement au sein des établissements de plage situés sur le DPM, et visés par des procédures en cours". "Dans le contexte actuel, la tenue de tels événements festifs est de nature à renforcer les tensions existantes et à causer des troubles graves à l'ordre public, pouvant se traduire par une réponse violente et des réactions exacerbées de la part de personnes mal intentionnées", poursuit le document.



Le 8 août, le restaurant avait déjà été placé sous le coup d'un couvre-feu. Tout événement festif, entre autres soirées musicales, avait été interdit au-delà de 22 heures.