Les eurodéputés d'extrême droite doivent 500 000€ de dépenses luxueuses à Bruxelles

Les eurodéputés du Rassemblement National (anciennement Front National) ont des goûts de luxe et, malgré leur euroscepticisme affiché, aiment à dépenser l'argent européen. L'institution bruxelloise les enjoint de rembourser pas moins de 500 000 euros de frais injustifiés.



L'affaire est révélée par le canard Enchainé : un audit sur les dépenses de fonctionnement de 2016 du groupe ENL (Europe des nations et des libertés), dont fait partie le fraichement rebaptisé Rassemblement National, révèle 477 780 euros de frais injustifiés, et 66 427 euros pour 2017.



Dans le rapport d'audit figurent 230 bouteilles de champagne, une centaine de cadeaux de Noël à plus de 100€, et un repas de Noël gargantuesque réunissant 140 personnes pour une note de 13 500 euros. Deux autres repas gastronomiques à plus de 400 euros la douloureuse par invité sont pointés du doigt par l'audit.



Selon Le Canard, l'un de ces repas réunissait dans un grand restaurant parisien Marine Le Pen et le président de la Ligue (parti d'extrême droite italien) Matteo Salvini, désormais premier ministre d'Italie. La présidente du RN dément cette information. Le groupe ENL rassemble la fine fleur de l'extrême droite européenne (RN, FPÖ autrichien, la Ligue italienne et le Parti pour la liberté (PVV) néerlandais), mais l'essentiel des frais injustifiés serait dû aux français du RN.



Le parlement européen ayant gelé en amont plus d'un demi-million du budget de l'ENL, les parlementaires d'extrême droite n'auront pas à mettre la main à la poche pour rembourser l'Europe.