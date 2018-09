Les eurodéputés attentifs aux fonds destinés à la NRL

Les députés européens ont d'abord été accueillis à l'hôtel de région par une dizaine de manifestants opposés au projet déjà abandonné de Route des Géraniums. Des manifestants que Didier Robert n'hésite pas à décrire comme "des enfants turbulents" face aux députés européens, pour certains fraichement débarqués ce matin sur notre île.



Mais là n'est pas l'objet de leur visite : pendant près de deux heures, c'est tout le programme d'opération FEDER qui leur est présenté, et par la même le bilan de la gestion des fonds européens attribués à la Région Réunion. Et si les eurodéputés ne tarissent pas d'éloges sur l'approche "ultra européenne" de la collectivité, ou sur ses projets environnementaux notamment, l'ombre de l'enquête sur le chantier de la nouvelle route du littoral plane malgré tout dans la grande salle de réunion.



Car si certains de ces députés européens sont bien membre de la commission du développement régional, un grand nombre d'entre eux fait surtout partie de la commission européenne de contrôle budgétaire. Younous Omarjee notamment, à l'origine de cette visite; mais aussi Joachim Zeller à la tête de la délégation.



L'eurodéputé Allemand indique d'ailleurs qu'il compte bien s'intéresser à l'enquête autour de l'attribution des marchés de la Nouvelle Route du Littoral durant sa visite. "Il s'agit de l'argent du contribuable européen et il est bien normal qu'on regarde comment cet argent est utilisé et s'il est utilisé en conformité avec le règlement [...] c'est ce qu'on fait partout dans toutes les missions aux quatre coins de l'Europe", précise Younous Omarjee qui a tenu à ce que les députés viennent à La Réunion tirer leurs propres conclusions sans interférer.



"il faut que les uns et les autres puissent poser des questions sans être influencés, sinon ça sert à rien : on reste à Buxelles et je leur dis comment ça se passe à La Réunion, et ça sert à rien qu'on fasse une visite", ironise le député.



C'est ce mercredi après-midi qu'une visite de chantier de la NRL est d'ailleurs programmée pour l'ensemble de la délégation.