A la Une .. Les étudiants souhaitant rentrer devront subir une quatorzaine, en métropole ou à La Réunion Annick Girardin a envoyé vendredi un courrier à l'ensemble des étudiants ultramarins résidant encore en métropole pour les avertir qu'il faut qu'ils s'attendent à effectuer une quatorzaine, avant leur départ, ou à leur arrivée à destination, s'ils souhaitent rentrer au pays.





Ils avaient jusqu'au 2 mai pour le faire.



Vendredi donc, à l'issue de ce délai, la ministre est passée à la phase 2 de son dispositif : elle a écrit à tous les étudiants candidats au retour un courrier (lire ci-dessous) pour leur préciser les modalités de leur voyage.



Après leur avoir rappelé que le gouvernement avait décidé de "limiter fortement les arrivées de personnes" dans les outre-mer et que "cette stratégie s'avère efficace", elle les incite dans un premier temps à bien réfléchir avant de prendre l'avion : "Votre décision de rentrer doit être prise en toute responsabilité, au regard de vos conditions d'examens universitaires. Il vous revient de vérifier très précisément les dates et les modalités d'examen fixées par votre établissement et de vous assurer qu'un retour anticipé sur votre territoire n'obèrera pas vos chances de succès à ces examens".



Si les étudiants persistent dans leur volonter de rentrer, elle les avertit alors qu'ils devront respecter "une quatorzaine stricte dans des centres dédiés mis en place par les autorités" et accepter d'être testés.



Deux solutions s'offrent pour cette quatorzaine : soit "dans une structure dédiés (...) en région parisienne avant votre départ, soit dans votre territoire directement à la sortie de l'avion".



Enfin, la ministre rappelle aux bénéficiaires du "passeport pour la mobilité études" de LADOM que leur billet d'avion sera "financé en tout ou partie selon les conditions habituelles de prise en charge des billets retours du programme".



"Dans tous les autres cas, le voyage sera naturellement à votre charge", conclut Annick Girardin. Le 20 avril dernier, la ministre des Outre-mer avait lancé un appel à l'ensemble des étudiants ultramarins résidant en métropole et souhaitant rentrer auprès de leurs familles afin qu'ils se fassent connaitre de son ministère en vue d'un recensement.Ils avaient jusqu'au 2 mai pour le faire.Vendredi donc, à l'issue de ce délai, la ministre est passée à la phase 2 de son dispositif : elle a écrit à tous les étudiants candidats au retour un courrier (lire ci-dessous) pour leur préciser les modalités de leur voyage.Après leur avoir rappelé que le gouvernement avait décidé de "limiter fortement les arrivées de personnes" dans les outre-mer et que "cette stratégie s'avère efficace", elle les incite dans un premier temps à bien réfléchir avant de prendre l'avion : "Votre décision de rentrer doit être prise en toute responsabilité, au regard de vos conditions d'examens universitaires. Il vous revient de vérifier très précisément les dates et les modalités d'examen fixées par votre établissement et de vous assurer qu'un retour anticipé sur votre territoire n'obèrera pas vos chances de succès à ces examens".Si les étudiants persistent dans leur volonter de rentrer, elle les avertit alors qu'ils devront respecter "une quatorzaine stricte dans des centres dédiés mis en place par les autorités" et accepter d'être testés.Deux solutions s'offrent pour cette quatorzaine : soit "dans une structure dédiés (...) en région parisienne avant votre départ, soit dans votre territoire directement à la sortie de l'avion".Enfin, la ministre rappelle aux bénéficiaires du "passeport pour la mobilité études" de LADOM que leur billet d'avion sera "financé en tout ou partie selon les conditions habituelles de prise en charge des billets retours du programme"."Dans tous les autres cas, le voyage sera naturellement à votre charge", conclut Annick Girardin.

Pierrot Dupuy Lu 133 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur