Les étudiants réunionnais en métropole se sentent trahis par Annick Girardin

L’UERH dénonce le "tournant dramatique" de la gestion de crise par Annick Girardin. L’association étudiante estime que la ministre des Outremers a « trahi la volonté du Président de la République et les espoirs des étudiants ultramarins ».



Après, le discours du 13 avril d’Emmanuel Macron qui assurait apporter une aide "pour les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d’outre-mer", les étudiants se sentaient rassurer pour la suite des évènements. C’est donc un ascenseur émotionnel qu’ils ont vécu en recevant le courrier de la ministre ce samedi 2 mai.



Selon l’UERH, seule une partie des étudiants pourra rentrer chez elle. En procédant à l’avancement du calendrier administratif de LADOM, la seconde partie des étudiants, dont les non-bénéficiaires du "passeport mobilité" et les étudiants internationaux, n’auront aucune aide pour rentrer.



L’UERH regrette donc que la ministre des Outremers n’arrive pas à défendre les intérêts des étudiants ultramarins au sein du gouvernement et que la volonté du Président de la République soit dénaturée. C’est peut-être là que l’on peut réaliser la naïveté de leur jeunesse.