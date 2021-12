Communiqué Les étudiants en DUT TC se mobilisent pour les personnes démunies

Dans le cadre d’un projet transversal, les étudiants du département Techniques de commercialisation de l’IUT ont collecté durant tout le mois de novembre des vêtements et des jouets pour les familles défavorisées aidées par la Croix-Rouge. Par N.P - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 15:19

Au total, 15 étudiants ont contribué à ce projet. Ils ont fait appel à la solidarité de tous les membres de la communauté éducative de l’IUT : enseignants, personnels et étudiants. Grâce à la générosité de tous, l’opération a été un franc succès, et c’est avec beaucoup de fierté que les étudiants du département techniques de commercialisation ont remis hier matin aux bénévoles de la Croix rouge, le fruit de leur collecte : environ 6 M3 de dons variés.



“Participer à ce projet a été très enrichissant. On a eu des hauts et des bas concernant l’organisation mais nous avons toujours gardé en tête le but final et je pense que c’est en partie grâce à ça que cette récolte s'est aussi bien passée. Ce fut pour ma part mon premier projet humanitaire et pas le dernier j’espère ! Comme on dit, “Quand on reçoit, on donne”, je pense que cette phrase prend tout son sens après ce projet.” Sarah RAMAYE, étudiante DUT TC



“Ça fait plaisir de voir la nouvelle génération investie dans des projets comme cela. Ça permet de ne pas oublier ceux dans le besoin, d’être solidaire.” Bénévole de la Croix Rouge.



“J’ai apprécié participer à ce projet en donnant aux personnes qui en ont vraiment besoin les affaires dont je ne trouve pas l’utilité”. Donateur anonyme.



Une opération solidaire et enrichissante !