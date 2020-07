A la Une . Les étudiants de CAP manifestent devant le rectorat

Depuis ce matin, étudiants et chef d’établissements de centre de formation manifestent devant le rectorat concernant leurs diplômes. Malgré le décret qui instaure le contrôle continu pour l’obtention des diplômes, ces étudiants ont appris vendredi que leurs dossiers avaient été refusés et qu’ils devaient attendre le rattrapage en septembre. La raison : un problème administratif. Une commission étudie actuellement les dossiers sur autorisation du ministère de l’Éducation nationale. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 11:09 | Lu 328 fois

Imaginez-vous le grand jour. Après des mois de travail, de sacrifices et d’investissement de temps et d’argent, vous allez enfin décrocher le diplôme tant attendu…et vous apprenez qu’il faudra revenir en septembre, même si vous êtes le major de votre promotion. C’est l’ascenseur émotionnel qu’ont vécu les 250 étudiants de CAP et des centres de formation privés de la session d’examen 2020.



Alors que les résultats des examens étaient attendus vendredi dernier, les différents chefs d’établissements ont reçu un mail jeudi soir à 22h pour les avertir qu’il restait des documents à fournir pour l’ensemble des dossiers. "Le gouvernement a mis deux mois à publier un décret et un dossier de 94 pages. Après, ils nous ont laissé 10 jours pour rendre tous les documents", peste Marie-Jeanne Vandenesse, la directrice du centre de formation Esthetic & Company.



"Nous sommes inquiets pour nos élèves. Certains devaient prendre un emploi suite au diplôme, d’autres doivent poursuivre leur formation dans d’autres écoles. Comment cela va se passer pour eux" s’inquiète Béatrice Granvalet, la directrice de la Fashion boutiq, centre de formation en esthétique. "Dès vendredi, les chefs d’établissements ont tous réagi. On fait une demande au ministère de l’Éducation nationale pour qu’il réexamine les dossiers", annonce celle qui est devenue la porte-parole des chefs d’établissements.



Du côté des élèves, c’est la consternation. "On a travaillé toute l’année pour ce diplôme. On a transmis tous les documents et dossiers comme il fallait, et le jour des résultats, on apprend que nous devons le repasser en septembre. On ne sait même pas si cela se fera sur dossier ou par examen. Les écoles publiques et les CFA ont eu leurs diplômes", s’énervent Annaëlle et ses amies, étudiantes en esthétique.



Finalement, le ministère a accepté la demande de réexaminer les dossiers. Une commission se déroule ce lundi matin pour examiner chaque cas. La réponse est attendue en milieu de journée.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité