A la Une .. Les étudiants autorisés à rentrer à La Réunion

Le ministère de l'Outre-Mer a cette nuit clarifié la situation des étudiants ultra-marins qui veulent rentrer dans leur île. Le retour à La Réunion est donc autorisé. Par BS - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 13:02 | Lu 248 fois





Les étudiants devront aussi être munis d'un justificatif de domicile de leurs parents, du résultat négatif d'un test Covid-19 de moins de 72 heures et d'une déclaration sur l'honneur à télécharger





Le ministère des Outre-Mer a publié cette nuit sur sa page Facebook une précision au sujet des étudiants ultra-marins qui suivent des cours en métropole. Ils sont autorisés à rentrer sur leur île, ils doivent cocher le "motif familial" sur l' attestation de motifs impérieux Les étudiants devront aussi être munis d'un justificatif de domicile de leurs parents, du résultat négatif d'un test Covid-19 de moins de 72 heures et d'une déclaration sur l'honneur à télécharger sur le site de la préfecture



Le député Jean-Hugues Ratenon a réagi à cette annonce :



"Je tiens à saluer le dénouement dans la situation des étudiants Réunionnais bloqués en métropole.



La communication du Ministère des Outre-mer de ce 18 février met fin aux difficultés de retour de ces jeunes auprès de leur famille.



Je me félicite de la mobilisation des syndicats des étudiants Réunionnais et de métropole ainsi que tous les parlementaires et les élus qui sont montés au créneau.



Nous devons garder en mémoire que seule la mobilisation peut faire changer les choses et que sur chaque problème, il ne faut rien lâcher. "





Publicité Publicité