Cousin des Réunionnais, on ne le présente plus, l’artiste incontesté, reconnu dans toute l’océan indien, il s’est aussi fait connaître en métropole grâce au remix by Dj Assad de « li tourné » en 2013. Un Mix qui a été d’ailleurs le tube de l’été. Vous avez bien sûr deviné de qui nous parlons ?Alain Ramanissum nous reçoit en toute humilité sur Passions Réunion