Les étoiles Michelin en soutien des producteurs locaux

Derrière chaque grand chef, il y a souvent un terroir. Kelly Rangama n’échappe pas à la règle. La restauratrice, qui a fait une entrée remarquée dans le célèbre guide culinaire cette année, va à présent contribuer à faire connaître les produits réunionnais en métropole. En signant un partenariat avec la marque Talents Réunion, elle va faire découvrir les saveurs locales à ses clients parisiens.



Par ce partenariat, Kelly Rangama va ainsi mettre en avant les producteurs locaux. Fleur de sel de St-Leu, galabé (mélasse de sucre non raffiné), miel de letchis ou encore gelée de bibasse, tous ces produits entreront dans le menu du restaurant Le Faham, situé dans le 17ème arrondissement parisien.



Pour Pascal Thiaw Kine, PDG des magasins E. Leclerc à La Réunion et de la marque Talents Réunion, cet accord va renforcer l’exposition des produits péi. Déjà en 2019, la société avait signé un accord-cadre avec le Département de La Réunion pour la promotion, la distribution et la vente de produits réunionnais sur le territoire national et européen à travers les enseignes Leclerc.



La chef va ainsi pouvoir employer à sa sauce l’expression "Gout a nou".