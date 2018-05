Les états généraux de la Culture… manquent de culture !

Ou alors c’est moi ? C’est vous qui allez me le dire.



Depuis plusieurs jours, on nous bassine à la télé avec une publicité vantant les états généraux de la Culture. On ne dit pas de quoi il s’agit : à nous de deviner.



La pub montre un volcan surgissant de l’océan, censé donner naissance à notre île. Avec foisonnement de fleurs artificielles. C’est fait exprès, l’artificiel ? Je crois que oui, comme tout ce qui se fait ou se dit ici. Et plein de feux d’artifice po fé l’tas. Ça mange pas d’pain.



Ce qui me gêne, c’est que ce volcan surgissant des flots, ce volcan censé avoir donné naissance à La Réunion, serait le Piton de la Fournaise.



Au risque d’avoir l’air con, il me semble me souvenir, selon tous les prof de géo et autres experts scientifiques, que La Réunion serait née de l’émergence du Piton-des-Neiges, pas de la Fournaise !



La Fournaise serait apparue bien plus tard et se serait « collée » à sa devancière. Selon le vieux Tangue (Jacques Lougnon), Bélouve serait devenu le quatrième cirque de l’île s’il n’avait été comblé par la dernière éruption du Piton-des-Neiges.



La pub fait également allusion à cette foutaise appelée « le vivre ensemble ». Quand on sait que l’égoïsme est la notion la mieux partagée avec le rougail saucisses et « le ti paradis »…



Je vous en supplie : si j’ai tort, dites-le moi gentiment. Ne tirez pas ! Merci par avance de rectifier ma Culture.