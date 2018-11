Les établissements scolaires restent fermés ce vendredi et ce samedi à La Réunion

Le rectorat informe les familles et les personnels, des modalités de reprise progressive de l’activité dans le système éducatif :



Services académiques



Tous les services académiques seront ouverts à compter du vendredi 23 novembre 2018.



Premier degré



En accord avec la préfecture et les maires, l’ensemble des écoles publiques et privées sous contrat resteront fermées le vendredi 23 et le samedi 24 novembre 2018.



Second degré



Il convient de préparer au mieux les conditions matérielles pour une prochaine reprise des cours. C’est la raison pour laquelle, en accord avec la préfecture, l’ensemble des établissements scolaires (collèges et lycées) publics et privés sous contrat, seront partiellement ouverts vendredi 23 novembre 2018, mais sans les élèves et sans les enseignants. Les cours resteront suspendus pour ce vendredi 23 et le samedi 24 novembre 2018.



Les personnels de direction, personnels administratifs et techniques de l’Éducation nationale, sont invités à reprendre leurs postes de travail dès vendredi matin, en tenant compte des difficultés de circulation et des consignes de sécurité préconisées par le Préfet.

Des informations complémentaires seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation pour préciser les conditions de reprise par les élèves et les enseignants.