Les établissements de santé de La Réunion lèvent le Plan Blanc

Les établissements de santé ont engagé depuis des semaines l’adaptation de leur organisation afin de répondre à l’afflux de patients COVID, tout en assurant au mieux la continuité des soins pour toutes les autres pathologies, mais la progression rapide de l’épidémie de COVID-19 avait contraint les établissements à déclencher leurs dispositifs de crise de manière formelle le 19 janvier dernier.



Le CHU de La Réunion, ainsi que l’ensemble des établissements de santé souhaitent remercier les personnels hospitaliers qui ont su une nouvelle fois répondre avec professionnalisme et efficacité à cette vague COVID.



Pour rappel, et au plus fort de la gestion de crise et du Plan Blanc, le capacitaire total dédié à la prise en charge des patients atteints de la COVID-19 était de :

113 lits de réanimation au niveau régional : 99 sur les sites du CHU, et 14 sur le site du CHOR, et jusqu’à 8 lits de soins continus dédiés COVID au GHER, pour une capacité totale initiale de 68 lits au niveau régional, soit une augmentation de 80%.



204 lits de médecine dédiés à la prise en charge des patients atteints de la COVID ont été déployés : 146 au CHU, 25 au GHER et 33 au CHOR.



Les établissements privés ont également fortement contribué à l’organisation de cette réponse régionale en accueillant des patients atteints de la COVID dans les Cliniques Ste Clotilde, St Vincent, St Joseph, et les Tamarins avc près de 62 lits dédiés à la prise en charge de patients atteints de la Covid-19. . Ce dispositif de plan blanc a permis aux établissements de santé publics de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires afin de garantir la continuité des soins à l’ensemble des patients accueillis au sein des trois établissements durant cette vague inédite en terme d’ampleur. Sous l’égide de l’ARS, les établissements publics et privés ont également pu bénéficier de renforts nationaux via la mobilisation de la Réserve Sanitaire, et tiennent à leur adresser leurs remerciements pour leur appui au plus fort de la crise.

La levée du Plan Blanc permettra d'organiser, en fonction de l'évolution de la situation, le désarmement progressif des capacités dédiées à la prise en charge des patients atteints de la COVID-19, et la reprise des activités programmées, et notamment l’activité des blocs opératoires.

Les directions du CHU et du GHER et du CHOR et de l’EPSMR renouvellent leurs plus sincères remerciements pour la mobilisation exemplaire de l’ensemble des hospitaliers depuis le début de la crise sanitaire.

