Auto Les essais Mitsubishi Temps clair, piste sèche, vent faible. Tout était fait par Cotrans Automobiles en cette belle journée de samedi pour pouvoir faire évoluer sur la piste de La Jamaïque les Mitsubishi Lancer Sedan et Sportback. Essais à volonté et surtout des offres commerciales attractives sur une Sedan ressemblant comme deux gouttes d’eau à une… Evo X ! De quoi convaincre le père de famille le plus tranquille.

Il s’agissait en fait pour l’importateur Mitsubishi de montrer qu’une Lancer de 2,0L, diesel et 140cv pouvait s’encanailler et prendre des allures de voiture de sport sans nécessairement en avoir les inconvénients en terme de consommation et d’entretien. Equipée d’une boite 6 et déclinée en 3 niveaux de finition, cette Lancer bénéficiait, en outre, d’autres intérêts.



De fait, si la Lancer Sedan se négocie à partir de 31 500 euros, Cotrans Automobiles fait l’effort en proposant une offre de lancement à 29 500 euros avec en plus et totalement offert le kit carrosserie Evo X qui vaut à lui tout seul plus de 1 000 euros. Ca sent la bonne affaire…



La cible commerciale de l’importateur reste les acheteurs potentiels de diesel de 2,0L qui veulent avoir un look sans tomber dans le tuning de beauf ! Cette journée se déroulait de 9h à 17h avec plus de 40 prises de rendez vous pour essayer et autour de 250 personnes attendues.



A noter que l’Evo X sera en voiture 00 pour l’ouverture du Tour Auto avec une volonté de mettre en avant les 295cv du bestiau. Cette Evo X étant équipée de la boite automatique séquentielle de type « SSTC » à double embrayage, réglable et avec palettes au volant.



La Lancer Sedan se décline en 3 niveaux de finition : Invite, Intense et Instyle, la dernière version bénéficiant de feux bi-xénon, d’une sellerie cuir, démarrage sans clé… A partir de 31 500 euros (Prix de lancement 29 500 euros). 2,0L, diesel, 140cv, consommation mixte de 5,9L à 6,4L, rejet de CO2 de 157 à 169g selon version. 8 machines sont actuellement disponibles à la vente, d’autres devraient suivre…

Axel Thiro Lu 1772 fois





