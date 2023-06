La grande Une Les espoirs réunionnais de la Tech affichent leurs ambitions au fameux salon Vivatech à Paris

Le monde de l’innovation technologique prend ses quartiers à Paris durant trois jours et, bonne nouvelle, des Réunionnais participent à cette grand messe. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 13:54

"L’innovation c’est la base de tout". Le vice-président de la Région Réunion délégué au numérique, Norman Omarjee, donne la mesure de l’importance d’une forte présence réunionnaise au salon Vivatech à Paris en ce mois de juin.



Huit entrepreneurs réunionnais participent à compter de ce mercredi au salon Viva Technology (Vivatech) à l’initiative de la Région qui a fait le choix d’accompagner les prometteurs porteurs de projet au plus grand salon du genre au niveau européen. L’événement annuel où se sont installés 2200 exposants constitue « The place to be » pour les entrepreneurs de la Tech.

Pour la première fois, des Réunionnais y participent grâce au soutien du syndicat patronal MEDEF et à la Région. La collectivité y joue là son rôle de "facilitateur de l'économique réunionnaise", comme l’indique Norman Omarjee.



Les huit startupers de La Réunion exposeront leur savoir-faire et leurs projets pour gagner en visibilité, se faire des contacts et espérer taper dans l’oeil de financeurs qui croient en leur projet.



Lors d’une réunion organisée hier soir en amont de l’ouverture du salon ce mercredi, les développeurs réunionnais ont en effet tous évoqué un obstacle qu’ils viennent chacun à rencontrer dans leur processus créatif, à savoir la difficulté à trouver des financements.



Macron avant Musk



Le salon leur offrira incontestablement des opportunités. Tous disposent d’un planning de rendez-vous avec de grandes sociétés et des business angels qui se feront strictement en anglais. A titre d’exemple, l’une des personnes de la délégation réunionnaise qui est spécialisée dans la parfumerie doit présenter ses travaux au mastodonte L’Oréal ce mercredi après-midi. Nous aurons l’occasion de braquer les projecteurs sur certains de ces porteurs de projet dans les jours qui viennent. Tous ont en tout cas conscience qu’il s’agit d’un rendez-vous incontournable qui leur offrira peut-être l’opportunité de faire décoller leur activité.



Ce mercredi après-midi, le salon reçoit le président de la République. Emmanuel Macron a promis, dans un tweet publié hier, qu’il ferait une série d'annonces parmi lesquelles le déploiement de financements supplémentaires aux entreprises françaises et des propositions de régulation de l’intelligence artificielle sans attendre le futur règlement européen sur l’IA.



Vendredi, enfin, c’est le patron de SpaceX et Tesla, Elon Musk, qui délivrera un discours très attendu par le monde de la Tech Porte de Versailles.



Norman Omarjee, interrogé au moment de l'ouverture du salon Porte de Versailles :



Découvrez les stands du salon quelques heures avant l'arrivée des professionnels :