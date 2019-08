Les espaces consacrés à la parentalité évoluent à Saint-Paul

Anonyme, libre et gratuit, ce LAEPI propose un espace de jeux, d’échanges, d’écoute et de partage, ouvert aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.Deux accueillantes proposent plusieurs espaces aménagés pour les jeunes marmailles : jeux symboliques, coin bébé, coin bébé, coin transvasement, coin activités, parcours psychomoteur…Quant aux parents, ils disposent eux d’un espace thé-café où ils peuvent se détendre, échanger et même partager un petit goûter avec leur(s) enfant(s) en toute autonomie.L’accès y est gratuit. La fréquentation est basée sur le principe du volontariat, de l’anonymat et de la confidentialité. Ce lieu s’adresse aux enfants de la naissance jusqu’à 6 ans et à leurs parents (ou à un adulte référent tel que les grands-parents, oncles, nounous…).Ce LAEPI ne constitue pas un mode de garde. L’adulte reste durant toute la durée de l’accueil et a l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne.Découvrez plus d’informations dans la rubrique Lieux d’accueil parents/enfants sur le site de la ville sur celui de la SPL Ti Baba.