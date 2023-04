Les équipes d'EDF sont en intervention à Saint-Leu

Plusieurs d'entre vous sont actuellement privés d'électricité.



A la demande de la Ville, les équipes d'EDF sont actuellement en intervention pour un rétablissement de la situation au plus tôt.



Sont concernés des câbles aériens et des câbles souterrains. Une situation qui complique les interventions et qui peut allonger le délai nécessaire à un retour à la normale.



Secteurs privés d'électricité :



La Fontaine 1 et 2, Colimaçons, Bras Mouton, RD 13, une partie de la RD3 et le Chemin Piveteau.



1 600 foyers concernés.



Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.