Les équipes Gaïa se téléportent chez vous La situation actuelle liée à l'épidémie de COVID-19 entraine des modifications et des adaptations de comportements. Le service client de Gaïa s'est adapté en conséquence et cette nouvelle situation n'a fait qu'accélérer un mouvement déjà engagé par la société.

Yan Rivière, fondateur de Gaïa.



Depuis le début du confinement, les équipes clientèles de Gaïa sont en télétravail et on peut dire qu’elles ne chôment pas. En effet, cette situation exceptionnelle entraîne un fort trafic sur le site web et les clients continuent de se projeter dans leurs investissements d’énergie solaire.



« Nous travaillons « presque » normalement. C’est même très sympathique d’échanger en visioconférence avec les clients. Cela nous sort un peu du confinement et créer un vrai moment d’échange sympathique et bienveillant », commente Manon Dupuis, chargée de clientèle Ouest.



Pour qu’un expert Gaïa se « téléporte » chez vous en visioconférence, c’est très simple, il suffit de vous rendre sur le site internet



« C’est très facile, nous utilisons des outils simples sans besoin d’installation d’applications particulières pour le client. Il doit juste cliquer sur le lien que nous lui faisons parvenir et le tour est joué. Avec son téléphone, il peut même faire le tour de sa maison pour que nous puissions encore mieux le conseiller sur l’emplacement de son futur équipement. En plus, les clients qui commandent maintenant seront prioritaires dès la reprise de l’activité normale, il faut en

profiter », souligne Jean-Noël Delgado, responsable de secteur Nord-Est.



