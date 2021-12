Les époux Taïlamée fêtent leurs noces de diamant à Quatre Robinets



Le Maire, Bruno Domen accompagné de Marie Alexandre conseillère municipale déléguée à la 3ème jeunesse et des conseillers Josian Zettor et Marie-Claire Vion se sont rendus chez Rachelle, 81 ans et Noël, 83 ans, pour célébrer leur anniversaire de mariage ce samedi 4 décembre 2021. Les époux Taïlamée ont 6 enfants, 9 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.



De Quatre Robinets aux quatre coins de l’île il n’y a qu’un pas et Noël plus connu sous le petit nom de Sandou l’a franchi comme il l'explique. En effet, il fit "carrière dans les usines sucrières installées aux quatre points cardinaux de La Réunion comme à Grand Bois, Bois Rouge ou encore Stella Matutina". Désormais, Noël coule une retraite paisible en s’occupant de ses animaux et particulièrement de ses bœufs. "Plus qu’une passion, c'est un héritage que je perpétue de père en fils" ajoute t-il.



Rachelle a exercé dans la restauration scolaire avant de se consacrer pleinement à son foyer et à ses enfants.