Les époux Sarquet célèbrent leurs noces d’or

Pour résister au temps, l’amour doit se construire chaque jour… Et cela Roland et Emiliane Sarquet l’ont bien compris.



Le 30 décembre dernier à Macabit (quartier de Bellèmene), le couple a fêté leurs noces d’or en compagnie des membres de la famille, des amis et de Patrick Dorla, élu de quartier.



Monsieur, 71 ans, employé communal à la retraite et, madame, 73 ans, femme au foyer ont élevé 8 enfants. Depuis la famille s’est agrandie et a accueilli 27 petits-enfants et 2 arrières-petits-enfants. On leur souhaite tous nos voeux de bonheur !