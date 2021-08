Les époux Samelor ont fêté leurs noces de diamant

Il avait 24 ans et elle 18 ans, quand ils se sont dit le fameux « OUI » à l’église à Saint-Paul.

Tous deux originaires de Bellemène, Léonus SAMELOR était cultivateur, puis agent de mairie durant une quinzaine d’année et Elisette SAMELOR était femme au foyer.

De leur union, se profile une belle et longue lignée, on compte 9 enfants qui leurs offriront à leur tour 15 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.

La Ville leur souhaite beaucoup de bonheur et espère les revoir dans cinq ans pour fêter leurs noces de palissandre.