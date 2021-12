Les époux Robert célèbrent leurs noces d’or

Une belle histoire d’amour à l’honneur en ce jour du 24 décembre à l’hôtel de Ville de Saint-Paul où Marc et Mélanie ROBERT fêtent leurs noces d’Or. Un renouvellent de voeux officialisé par le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, heureux de voir que nul ne peux rompre ce coup de foudre qui a vu le jour il y a de cela 50 années auparavant. Un couple qui s’est connu très jeune et qui n’a pas cessé de s’aimer et ce malgré les difficultés rencontrées tout au long de leur vie. Félicitations aux mariés! Bon réveillon également à vous tous.