Les époux Payet fêtent leurs noces de diamant

Sylvio et Marie-Luce Payet ont fêté leurs 60 ans de mariage ce mardi 11 juillet. Un amour d’une durée exceptionnelle célébré à l’église de Grand-Fond en présence de leurs proches.



Le Maire, Bruno Domen, les élus Josian Zettor, Marie Alexandre, et Armande Permalnaick ont également pris part à cette belle célébration.



Le couple s’est rencontré dans un mariage lontan Grand-Fond. A leur tour, ils se sont dits oui le 9 juillet 1963. Madame a été institutrice à la Saline les Hauts et au Plate, tandis que Monsieur exerçait comme receveur à la Poste de SAINT-LEU et à la Saline les Hauts.



De leur union, sont nés 5 enfants, 7 petits-enfants et un arrière petit-enfant.



Félicitations & Joyeuses Noces de diamant aux époux PAYET !