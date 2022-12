Les époux Marie-Françoise fêtent leurs Noces d’or

Marie Madeleine SAITY, née le 19 septembre 1954 et Nicolas Emilien MARIE-FRANÇOISE né le 23 novembre 1951, ont célébré leurs noces d’or ce samedi 17 décembre à la l’hôtel de Ville de Saint-Paul. Les époux habitent à Bois-de-Nèfles depuis 39 ans. Il s’est rencontré à Saint-Denis et c’est madame qui a fait le premier pas. Lui, ancien soudeur et madame, agent polyvalent révèlent les secrets de la longévité de leur amour “Il y a des hauts, il y a des bas, nous renouvelons nos voeux pour avoir que des hauts”. La cérémonie de renouvellement des voeux s’est déroulée en présence de l’élu Yann Crighton.