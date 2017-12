Les époux Jean-Baptiste fêtent leurs Noces d'or

Un demi-siècle, oui. C’était il y a cinquante ans : Georgette, 69 ans, ancienne employée communale dans les écoles et Louis Antoinne, retraité maçon de 73 ans, se sont dit oui.



Ce vendredi 22 décembre 2017, le couple a fêté ses noces d’or. De leur union sont nés huit enfants. Georgette et Louis Antoine Jean-Baptiste comptent aussi vingt petits-enfants et deux arrières petits-enfants. Leurs proches, en présence de Patrick Dorla, élu de quartier à la Mairie de Saint-Paul, sont venus, à Bellemène Canot, leur offrir un petit présent.



Cerise sur le gâteau, ne se doutant pas un seul instant de l’agréable surprise, à l’initiative d’un de leurs fils, enfants, petits-enfants et proches du couple, ont organisé une fête en leur honneur dans une salle dans les hauts de Saint-Paul.



Nous souhaitons à Georgette et à Louis Antoine Jean-Baptiste qui incarnent un bel exemple d’amour et de respect, tous nos vœux de bonheur et de prospérité.