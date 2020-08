Les époux Grondin célèbrent leurs noces d' or

Société Les époux Grondin célèbrent leurs noces d' or

Louis et Elidie GRONDIN Louis, âgé respectivement de 73 et 70 ans, ont célébré leurs noces d'or ce samedi 1er août, entourés de leurs enfants et petits-enfants. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 2 Août 2020 à 08:04 | Lu 817 fois

Louis et Elidie se souviennent comme si c'était hier du jour où ils se sont dit oui à la Mairie de Cilaos le 16 mai 1970. Les tourtereaux se sont rencontrés dans un bal et ne se sont jamais quittés depuis. Le temps est passé depuis cette rencontre au bal de Cilaos, mais il n’a pas eu d’emprise sur leur amour.



Le couple devait fêter ses cinquante ans de mariage en mai 2020, mais le confinement a nécessité de repousser l'évènement . C'est en toute intimité que le couple a décidé de partager ce moment important de leur vie de couple autour d'un cocktail dînatoire avec les enfants et les petits-enfants. Désormais à la retraite Louis était employé à la Poste et Elidie employée communale à la Mairie de Saint-André. De cette union sont nés six enfants. Les amoureux sont également les heureux grands-parents de quatorze petits-enfants et deux arrières- petits-enfants.



Tous nos vœux de bonheur au couple GRONDIN !







