Les époux Grimaud fêtent leurs noces d'orchidée

Ce samedi 1er Juillet, Léonus et Rénette Grimaud ont célébré leurs 55 ans de mariage.



Ils s’étaient rencontrés dans le quartier avant de se dire oui pour la vie. De leur union sont nés 5 enfants, 14 petits-enfants et 10 arrière petits-enfants.



Entourés de leur famille, ils ont célébré comme il se doit leurs noces d’orchidée en présence du Maire, Bruno Domen et de l’élue Marie Alexandre.



Joyeuses noces d'orchidée !