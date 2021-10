Les époux De Louise ont fêté leurs noces de diamant

Ce dimanche 10 octobre 2021, c’est le couple DE LOUISE qui fête ses Noces de Diamant à Bellemène, en compagnie de leurs enfants et petits-enfants.



C’est entre les éclats de rire et la bonne humeur que la famille assiste au discours de l’adjoint de quartier, Jean-Noël JEAN-BAPTISTE les bras chargés d’un cadeau et d’un bouquet de fleurs pour célébrer les 60 années d’amour du couple créole dans les hauts de Saint-Paul.

Moment de nostalgie et de retrouvailles familiales, c’est dans cette même maison, où sont célébrées leurs noces, que Monsieur Louis Joseph DE LOUISE et Madame Rolande LIGDAMIS ont fondé leur famille dans la pure tradition créole.



C’est avec le sourire que l’élu Jean-Noël JEAN-BAPTISTE donne rendez-vous au couple pour les Noces de Platine. La Ville de Saint-Paul leur souhaite beaucoup de bonheur avec tous leurs proches.