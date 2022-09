Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Les époux Champagne fêtent leurs noces d’Or à Bras-Mouton

Camille, âgé aujourd'hui de 74 ans et Charline, 71 ans, se sont mariés le 22 septembre 1972 à l’église de Colimaçons « avec le père Georges » se souviennent nos amoureux et coulent depuis 50 ans des jours heureux. L’Amour c’est ce qui caractérise malgré les années ces deux Saint-Leusiens, nés tous les deux à Bras-Mouton.



L’Amour peut parfois se trouver tout près de chez soi… La preuve, Charline et Camille se sont aimés « à force de se croiser dans leur quartier. Quand on se voyait plus on se manquait ».



Charline et Camille n’ont donc pas tardé à fonder une famille, présente ce samedi au domicile familial pour fêter leurs 50 ans de mariage aux côtés du Maire, Bruno Domen, de Marie Alexandre, élue déléguée aux séniors et du conseiller municipal Josian Zettor.



De cette union, les époux Champagne ont eu 7 enfants et 20 petits enfants.

Noces d'Orchidée des époux Legros



Iréné et Lugie Legros fêtent aujourd’hui leurs 55 ans de mariage. Nos mariés se sont rencontrés en 1966 à la messe et se sont dit oui à l’église de la Chaloupe, leur quartier d’enfance.



« Elle lui a plu il s’est lancé » explique leurs enfants qui se remémorent leur rencontre à l’occasion de leurs noces d’orchidée célébrées ce samedi au domicile familial au Plate Saint-Leu, en présence du Maire Bruno Domen, de l’élue déléguée aux séniors Marie Alexandre et du conseiller municipal, Josian Zettor.



Iréné, âgé aujourd’hui de 79 ans a travaillé comme chauffeur livreur et Lugie âgée de 73 ans a élevé ses trois enfants qui lui ont donné 8 petits enfants et déjà 6 arrière-petits -enfants. La famille est réunie pour fêter l'événement.





