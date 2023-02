Les époux Cadet fêtent leurs ​noces d'or

Ivrin et Rita Cadet ont célébré ce samedi 04 février, leurs 50 ans de mariage.



C'est dans la case familiale, à la Chaloupe, que la famille s'est rassemblée pour fêter cette occasion spéciale en présence du maire Bruno Domen et de Marie Alexandre, l'élue déléguée à la 3ème jeunesse.



Nos amoureux se sont rencontrés lors de la kermesse du village et de leur union sont nés 4 enfants et 8 petits-enfants.



Pour la petite histoire, ils se sont mariés sous une pluie battante, en raison de la proximité d'un cyclone dans la zone en ce mois de février 1973. Ce qui ne les a pas empêchés de faire la fête toute la nuit en compagnie de leurs convives. Une anecdote qu’ils ont plaisir à nous raconter et qui rappelle à coup sûr de précieux souvenirs.



Le maire et le conseil municipal renouvellent leurs vœux de bonheur aux époux et à toute la famille.