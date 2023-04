Les époux CRESCENCE célèbrent leurs noces d’or

Ce samedi 29 avril, les époux CRESCENCE ont célébré leurs noces d’or en présence de leur famille et leurs proches ainsi que des élus de la Ville, Dominique VIRAMA-COUTAYE et Guyto BELLON.Hector et Gabrielle ont accueilli tout ce petit monde à la salle polyvalente de Corbeil à 18h ! Dans un décor lumineux : or, crème et blanc, le couple saint-paulois a renouvelé leurs voeux et échanger les alliances sous les regards attendris de leurs proches venus spécialement pour l’occasion.Hector et Gabrielle, c’est l’histoire d’une belle rencontre dans le quartier de Tan Rouge, quelques échanges après la messe du samedi soir, et c’était le coup de foudre. Ensemble, le couple aura 9 enfants. Puis, la famille accueille 24 petits-enfants et 8 arrière petits-enfants.On leur souhaite encore beaucoup de belles années à vivre ensemble !