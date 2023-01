Les époux Araux célèbrent 50 ans d’amour

L’Adjointe du Bassin de vie de Saint-Paul centre, Céline CHAROLAIS, vient les rencontrer pour les féliciter en ce jour de fête. Le ciment de ce couple repose notamment sur la fidélité, l’entraide et le soutien mutuel affirment les ARAUX d’une même voix.Ces deux piliers de leur famille ont pris soin de leurs trois enfants. Puis sont venus trois petits-enfants et 1 arrière petit-enfant. Marie-Brigitte a travaillé comme assistante familiale et Georget comme patron pêcheur.L’Adjointe, Céline CHAROLAIS, a d’ailleurs bien connu la famille de Marie-Brigitte. Le papa de cette dernière, ancien cuisinier à l’hôpital, a ainsi côtoyé la maman de l’élue où ils ont travaillé tous les deux en même temps.La Municipalité de Saint-Paul adresse ses plus chaleureuses félicitations à Marie-Brigitte et Georget ARAUX pour leurs noces d’or. Bravo à eux pour leur beau parcours de vie.